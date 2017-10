238 Städte bewerben sich als Standort für zweiten Amazon-Hauptsitz

Mit milliardenschweren Steuererleichterungen buhlen nordamerikanische Städte um den Onlinehandels-Riesen Amazon, der einen Standort für seinen zweiten Hauptsitz sucht. © KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON

238 Städte in Nordamerika bewerben sich darum, Standort des zweiten Hauptsitzes des Online-Händlers Amazon zu werden. Unter den Kandidaten sind US-Grossstädte wie Chicago oder New York, aber auch mittelgrosse Städte wie die Universitätsstadt Austin in Texas.