24. Dezember – Adventskalender

Wir schicken dich am 31. Juli 2018 ans Schlager Open Air Flumserberg – mit tollen Künstlern! Einmalig gelegen in den schönen Naturarena. Weiters gibts zu Heiligabend ein Album von KLUBBB3 und Marc Pircher zu gewinnen. Einfach das Formular ausfüllen und mit ein wenig Glück bist du vielleicht schon bei den Gewinnern.

Schlager Open Air Flumserberg

Die nächstjährige Ausgabe des „Flumserberg Open Air“ ist gespickt mit Highlights – und zwar mit ganz Grossen. Wenn am 31. Juli 2018 die Besucher auf den Berg strömen, können sie sich auf eine Megaparty in der wunderschönen Bergwelt freuen – egal ob tiefsinnige Balladen oder Partykracher, für alles ist gesorgt, Ohrwurm reiht sich an Ohrwurm. Folgende Künstler sind im 2018 mit an Bord – jeder für sich unverwechselbar und einzigartig:

TRAUFFER – KLUBBB3 – HANSI HINTERSEER

HEIMWEH – MAITE KELLY – NIK. P

FANTASY – DJ ÖTZI – VOXXCLUB

DIE JUNGEN ZILLERTALER – SASO AVSENIK & SEINE OBERKRAINER

MELISSA NASCHENWENG – DIE PALDAUER

MARC PIRCHER – VINCENT GROSS

