24-Jähriger gesteht Tötung eines Ehepaars in Suberg BE

In diesem Einfamilienhaus in Suberg BE hat ein 24-Jähriger nach eigenen Angaben ein Ehepaar getötet. © Keystone/ANTHONY ANEX

Ein 24-jähriger Schweizer hat gestanden, vergangene Woche in Suberg BE ein Ehepaar in dessen Einfamilienhaus getötet zu haben. Das teilten die Berner Justizbehörden am Montag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Beziehungsdelikt.