24 Personen bei Brand in Kerns evakuiert

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kerns mussten 24 Personen evakuiert werden. © Kapo Obwalden

Wegen eines Brandes im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kerns OW mussten am Mittwochabend 24 Personen evakuiert werden. Vier Personen wurden ins Spital gebracht – drei wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung und eine wegen Schmerzen in der Brust.