24 Verletzte bei Bombenanschlag in Bangkoker Klinik

Polizisten sichern das Spital King Mongkut: 24 Menschen wurden verletzt, mutmasslich durch eine Bombe. © KEYSTONE/AP/SAKCHAI LALIT

Bei einem mutmasslichen Bombenanschlag in Thailands Hauptstadt Bangkok sind am Montag mindestens 24 Menschen leicht verletzt worden. Nach Berichten lokaler Fernsehsender explodierte der Sprengsatz in einem Spital in einem Aufenthaltsraum für ehemalige Soldaten.