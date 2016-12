Feuer in Manhattan: Beim Brand eines Hochhauses wurden 24 Menschen verletzt. © KEYSTONE/FR170905 AP/ANDRES KUDACKI

Bei einem Brand in einem Hochhaus in New York am Donnerstagabend (Ortszeit) sind 24 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch vier Feuerwehrleute, wie die örtlichen Medien berichteten.