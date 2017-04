25 Dinge, die kein Mann über 35 tragen sollte

In Zusammenarbeit mit:

Ja, ja – wir wissen schon: Ewige Jugend, fortgesetzte Adoleszenz, immer jung bleiben, das Kind im Manne kultivieren . . . lauter zeitgeistige Forderungen an das «starke» Geschlecht. Ist ja gut. Aber muss das wirklich auch mit den Mitteln der Mode geschehen? Warum haben Herren im Erwachsenenalter aufgehört, sich auch wie solche anzuziehen? Stattdessen tragen sie die Kluft ihrer Jugend (bzw. den Look ihrer Söhne), bis sie in die Kiste steigen. Lächerlich und erbärmlich.

Hier sind, auch wenn es vermutlich keiner hören oder lesen will, 25 Dinge, mit denen sich kein Mann über 35 öffentlich erwischen lassen sollte, wenn er sein Ansehen und seinen Sex-Appeal nicht willentlich komplett verspielen möchte.

Weitere Beispiele gibt es in der Galerie.

Autor: Jeroen Van Rooijen für NZZ Bellevue. Alle seine Stilkritiken findet ihr hier.