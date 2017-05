© https://www.facebook.com/44016016721/photos/

DJ Bobo feiert dieses Jahr mit der «Mystorial»-Tour sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Er tourt durch Deutschland, Österreich, Nord-und Osteuropa, macht aber natürlich auch Halt in der Schweiz und zwar am Sonntag 04. Juni im Hallenstadion in Zürich.