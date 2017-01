250-Dollar-Spielsachen dank Mamas Fingerabdruck

Erst sechs Jahre alt und schon ganz schön forsch: Ashlynd aus Little Rock in Arkansas, USA, bestellte sich auf Amazon Pokémon-Figuren für fast 250 Dollar. Mit einem besonderen Trick: Als sie sich mit ihrer Mutter einen Film anschaute, schlief diese ein. Ashlynd gelangte so an das Smartphone von Mama Bethany Howell und entsperrte dieses mit deren Fingerabdruck.

6-year-old Ashlynd is holding one of her Pokémon toys she ordered off Amazon by using her mom's fingerprint while she was sleeping. pic.twitter.com/758uWMdrlm — Stacey Spivey (@KATVStacey) December 30, 2016

Was passiert war, merkte Howell erst, als ihr Mann sie danach fragte, weshalb sie so viel Geld ausgegeben hatte. «Ich sagte ihm, dass ich keine Ahnung habe, wovon er spricht, und dass ich nichts gekauft habe», sagt sie gegenüber «Buzz Feed». Sie habe gedacht, sie sei gehackt worden. Als sich das Ehepaar in die App einloggte, war der Fall klar. Alle 13 bestellten Artikel waren Pokémon-Spielsachen – die Lieblinge von Töchterchen Ashlynd.

Ashlynd gibt Shopping-Trip zu

Als sich Ashlynd am kommenden Morgen für die Schule fertig machte, sprach Mutter Bethany Howell die Kleine auf ihren ausufernden Shopping-Trip an. Diese gab ihre Einkäufe zu: «Ja, Mama! Ich habe geshoppt. Aber mach’ dir keine Sorgen, alle Dinge sind direkt auf dem Weg zu uns.»

Happy End für Shopperin

Bethany Howell und ihr Ehemann erteilten ihrer Tochter eine Lektion und erklärten, wie lange man arbeiten müsse, um sich etwas solches kaufen zu können. Nur vier Plüschtiere konnten retourniert werden. Die restlichen sieben Pokémons schenkten die Howells Ashlynd zu Weihnachten. «Wir sagten ihr, dass Santa Claus sie zurückbringen würde», so Howell zu «Buzz Feed». Die Kleine sei richtig ausgerastet und habe nicht mehr aufhören können, mit ihren neuen Spielsachen im Wohnzimmer herumzutanzen.

A 6-year-old used her sleeping mom's thumbprint to spend $250 on Amazon https://t.co/oySFVlZjdd pic.twitter.com/kQ9cH7GcLj — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) December 29, 2016

Auf Twitter ist man sich einig: Der Fall Ashlynd ist einer der Gründe, die Fingerprint-Funktion nicht zu nutzen. «Grund Nummer 6, 494, 108, 284, 209, keinen Fingerabdruck als Zugangskontrolle zu benutzen: Von einer Sechsjährigen veräppelt», schreibt Bill Fitzgerald.

Reason number 6,494,108,284,209 to NOT use a fingerprint as access control: foiled by a 6yo child. https://t.co/G83q8xl18O — Bill Fitzgerald (@funnymonkey) December 31, 2016

Priya Banerjee ist ebenfalls beunruhigt: «Sie ist keine Heldin! Jetzt mache ich mir auch um meine kleine Tochter Sorgen».

(red)