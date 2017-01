2500 Menschen am «Marsch für die Würde der Frauen» in Genf

An einem "Marsch für die Würde der Frauen" haben am Samstagnachmittag in Genf 2500 Menschen teilgenommen. Die Kundgebung richtete sich auch gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump. © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Am einzigen «Marsch für die Würde der Frauen» der Schweiz haben am Samstagnachmittag in Genf rund 2500 Menschen teilgenommen. Auch wenn US-Präsident Donald Trump in den Reden nicht namentlich genannt wurde, richtete sich die Kundgebung auch gegen ihn.