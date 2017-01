Brandgefährlich: Christbaum in Flammen richtet in Deutschland hohen Schaden an. (Symbolbild) © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Ein brennender Christbaum hat ein deutsches Einfamilienhaus in Flammen gesetzt und Schäden in sechsstelliger Höhe verursacht. Der Baum geriet am Sonntagabend in Baden-Württemberg durch eine Kerze in Brand, wie die Polizei mitteilte.