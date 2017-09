26-Jährige rammt Armee-Lastwagen

Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwochmorgen von der Cilanderstrasse kommend in den Schwänlikreisel ein und kollidierte dabei mit einem Lastwagen der Armee. Weil am Militärfahrzeug durch die Kollision der Treibstofftank beschädigt wurde und Diesel auslief, musste die Feuerwehr von Herisau aufgeboten und der Tankinhalt ausgepumpt werden.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf mehrere Tausend Franken. Personen wurden nicht verletzt.

