27-Jähriger sticht auf Angehörige ein

Den Messerstichen ging offenbar eine Auseinandersetzung voran. Der 27-Jährige ist seit mehreren Monaten psychisch krank. Offenbar kam es zwischen den drei involvierten Personen zu einem Streit, bei dem es um die vorgesehene Durchsetzung einer psychiatrischen Behandlung des Mannes ging.

Infolgedessen verletzte der 27-Jährige einen 29-jährigen und einen 50-jährigen Mann mit einem Messer schwer. Als die Polizei eintraf, stand der Verdächtige im ersten Stock auf einem Fenstersims und drohte damit, in die Tiefe zu springen. Zuvor hatte sich der Mann mit dem Messer selbst verletzt. Der Mann machte seine Drohung wahr, beim Sprung aus dem Fenster zog er sich eine Sprunggelenksverletzung zu. Die Polizeibeamten konnten den Verdächtigen festnehmen und in eine Klinik bringen. Der 29-Jährige und der 50-Jährige wurden in ein Spital gebracht.

(red)