3 bis 4 Grad zu warmer Februar

Für Februarverhältnisse gestaltet sich das Wettter zurzeit aussergewöhnlich mild, teilt Meteonews mit. Damit nicht genug: Am Donnerstag könnten Temperaturrekorde gebrochen werden. Dies gilt vor allem für das Mittelland, hier würden Temperaturen um die 20 Grad genügen. «Für das Rheintal müssten 23 Grad erreicht werden. Dies dürfte nach jetzigen Erkenntnissen nicht der Fall sein», sagt Tobias Walt von Meteonews.

Zu milder Februar

Gemessen am langjährigen Mittel ist der Februar 2017 mit einem Temperaturüberschuss von verbreitet rund 2 Grad im Flachland bis anhin deutlich zu mild. Dieser Überschuss dürfte sich in diesen Tagen noch vergrössern.

Morgen Mittwoch steigen die Temperaturen verbreitet auf 13 bis 15 Grad an, am Donnerstag sind im Flachland gar 16 bis 17, in den Föhntälern bis zu 20 Grad möglich. Dabei besteht somit die Möglichkeit, dass es im Mittelland örtlich so warm wird wie noch nie zuvor in einem Februar.

Der Wind frischt auf

Mitverantwortlich für die milden Temperaturen ist ein kräftiger Wind aus westlicher Richtung. Am Mittwoch werden starke Böen bis zu 65 Stundenkilometer erwartet, am Donnerstag gibt es an exponierten Lagen Windspitzen von über 75 Stundenkilometern, örtlich sogar Sturmböen. In den Bergen sind auch Orkanböen möglich.

Winter gibt sich noch nicht geschlagen

In der Nacht auf Freitag erreicht uns aus Nordwesten eine Kaltfront. Diese sorgt auf der Alpennordseite für zeitweise nasses Wetter und lässt die Schneefallgrenze von zunächst rund 1500 Metern bis am Abend auf 500 bis 800 Meter absinken. Zu diesem Zeitpunkt fällt jedoch nur noch wenig Niederschlag. Der Winter will sich also noch nicht ganz geschlagen geben, kann sich aber zumindest in den tiefen Lagen nicht durchsetzen, schreibt Meteonews.