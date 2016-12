«3 Doors Down liessen sich bei ihrem Tourstopp in der Schweiz von ‘Grüe-Wiss’ begeistern», schreibt der FC St.Gallen auf Instagram. Die Bandmitglieder bekamen ein Trikot mit der Nummer 3 und dem Namen «Doors Down». Was mit dem signierten Trikot danach geschah, ist leider nicht bekannt.

