3 Millionen pro Monat: Neymars Pariser Bezüge öffentlich

Paris führt die Ligue 1 trotz des ersten Punktverlusts an und dominiert an allen Fronten die Schlagzeilen. Enthüllten Dokumenten zufolge verdient Neymar in Paris gut 3 Millionen Euro pro Monat.