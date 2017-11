Frontalkollision nach unvorsichtigem Überholmanöver

Drei Verletzte forderte eine Frontalkollision in Walterswil SO. Auch die beiden Autos haben nur noch Schrottwert. © Handout Kantonspolizei Solothurn

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos haben sich am Dienstagabend in Walterswil SO drei Personen zum Teil schwere Verletzungen zugezogen. Ausgelöst wurde der Unfall durch ein unvorsichtiges Überholmanöver.