30. Eidgenössisches Jodlerfest in Brig eröffnet

Beim Stockalperschloss in Brig ist am Freitag das 30. Eidgenössische Jodlerfest eröffnet worden. (Archivbild) © KEYSTONE/DOMINIC STEINMANN

Vor dem Stockalperschloss in Brig ist am Freitag das 30. Eidgenössische Jodlerfest eröffnet worden. Bis am Sonntag werden 150’000 Besucher erwartet. Die Organisatoren haben gegen die Hitze besondere Trümpfe in der Hand.