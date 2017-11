Menschenmassen bestaunen den Walkadaver am Ipanema-Strand von Rio de Janeiro. © Keystone/EPA/EFE/Antonio Lacerda

Mitten am Strand von Rio de Janeiro ist ein rund 30 Tonnen schwerer Wal angespült worden. Tausende Badegäste versammelten sich am Mittwoch an dem Strandabschnitt im Stadtteil Ipanema, um das tote Tier zu sehen, das wie ein Fels im Wasser lag.