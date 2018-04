300-Millionen-Museum in Los Angeles soll Mitte 2019 aufgehen

Entwurf für das 300 Millionen Dollar teure Oscar-Museum in Los Angeles. (Computerbild) © KEYSTONE/EPA AMPAS/RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP/AMPAS HANDOUT

Das vom italienischen Star-Architekten Renzo Piano entworfene Oscar-Museum in Los Angeles soll Mitte 2019 eröffnen. Dies gab Piano am Montag (Ortszeit) vor Journalisten in New York bekannt.«Es war eine riesige Herausforderung, dieses Gebäude zu machen», sagte Piano.