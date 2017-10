3000 Menschen vor Brand in Moskauer Kaufhaus in Sicherheit gebracht

Feuerwehr im Einsatz beim Moskauer Einkaufszentrum Sindika. © Keystone/EPA/RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY HANDOUT HANDOUT

Wegen eines Grossbrandes in Moskau haben Helfer rund 3000 Menschen aus einem Einkaufszentrum in Sicherheit gebracht.Das Feuer war am Sonntag in einem Lager im Kellergeschoss eines Kaufhauses für Baumaterialien am Rande der russischen Hauptstadt ausgebrochen, wie die Agentur Tass meldete.