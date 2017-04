3000 St.Galler Angestellte auf der Strasse

Rund 3000 Staatsangestellte demonstrierten in St.Gallen. © Twitter/SP Kanton St.Gallen

Angestellte des Kantons St.Gallen wehrten sich am Donnerstag gegen das Loch bei der St.Galler Pensionskasse. Rund 3000 Lehrkräfte, Polizisten, Richter, Chefärzte und viele weitere demonstrierten am Donnerstag in St.Gallen. Sie fordern lauthals, dass die Regierung das Finanzloch stopft.