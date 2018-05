30’000 demonstrieren gegen Polizeigesetz

Rund 30'000 Menschen haben bei einer Demonstration in der Innenstadt von München gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz demonstriert. © Keystone/DPA/FELIX HÖRHAGER

Bei einer Grossdemonstration gegen das geplante neue Polizeigesetz in Bayern sind am Donnerstag in der Münchner Innenstadt rund 30’000 Menschen auf die Strasse gegangen – deutlich mehr als zuvor erwartet.