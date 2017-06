Ein 31-jähriger Gleitschirmpilot stürzte am Mittwochabend aus ungeklärten Gründen im Oberwallis ab. (Symbolbild) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Ein 31-jähriger Gleitschirmpilot ist am Mittwoch um 17 Uhr in der Nähe von Visp im Oberwallis aus ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geraten und abgestürzt. Der 31-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern kam ums Leben.