31 Todesurteile wegen Anschlag

Generalstaatsanwalt Hischam Barakat kam 2015 in Kairo bei einem Angriff auf seinen Auto-Konvoi ums Leben. Als Reaktion auf das Bombenattentat liess Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi noch schärfere Antiterrorgesetze als bisher in Kraft setzen. (Archiv) © Keystone/AP/EMAN HELAL

Ein ägyptisches Gericht hat 31 Menschen wegen des Mordes am ehemaligen Generalstaatsanwalt des Landes zum Tode verurteilt. Das berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag. Hischam Barakat kam 2015 bei einem Autobombenanschlag in Kairo ums Leben.