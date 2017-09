33-jährige sticht Freund in Unterschenkel

Eine Frau hat ihren Freund in Hohenems mit einem Küchenmesser verletzt. (Symbolbild) © iStock

Während eines Streits hat am Donnerstagnachmittag eine 33-Jährige in Hohenems ihrem 26-jährigen Freund mit einem Küchenmesser in den Unterschenkel gestochen. Obwohl sich das Paar daraufhin versöhnte, wird die Frau angezeigt.