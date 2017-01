Fünf Tage nach einem blutigen Gefängnisaufstand in Brasilien sind am Freitag erneut 33 Häftlinge in einer Anstalt getötet worden. Nach Behördenangaben wurden 33 Tote in der Haftanstalt Pamc im nördlichen Bundesstaat Roraima gezählt. Die Lage sei unter Kontrolle, hiess es.

(SDA)