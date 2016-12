16 Soldaten bei Flugzeugunglück in Sibirien schwer verletzt

Das Flugzeug ist in der Teilrepublik Jakutien abgestürzt © Screenshot Google Maps

Bei einem Flugzeugunglück in Sibirien sind am Montagmorgen 16 russische Soldaten schwer verletzt worden. An Bord der Maschine waren 32 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder, wie Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichteten.