Die Drogen wurden bei der Kontrolle eines in Mazedonien immatrikulierten Sattelschleppers gefunden, wie die Walliser Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Kontrolle kam es am bereits am 13. Februar um 9.30 Uhr in Martigny VS.

Der Lenker des Sattelschleppers wurde in Untersuchungshaft gesetzt. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mazedonier.

(SDA)