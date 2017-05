34 Arbeitnehmer verlieren ihren Job

Noch drei Wochen bleiben den Mitarbeitern der Schollglas AG, um alle anstehenden Aufträge zu erledigen. Bereits am 9. Juni wird das Unternehmen in Altstätten geschlossen. 34 Arbeitnehmer verlieren ihre Stelle. Immerhin: «Für einige Angestellte haben wir bereits eine Lösung gefunden», sagt Michael Göldi, Geschäftsführer der Schollglas AG in Altstätten.

Der Zusammenhalt im Rheintal funktioniert: «Verschiedene Unternehmer haben uns angefragt, ob sie Mitarbeiter übernehmen können», sagt Göldi. In Zusammenarbeit mit dem RAV und einer externen Personalvermittlungsfirma sucht die Firma für ihre Mitarbeiter nach geeigneten Lösungen.

Bereits vor einem halben Jahr hat die deutsche Firma, die Isolierfenster herstellt, ihren Sitz im Wallis geschlossen, in der Hoffnung genügend Aufträge nach Altstätten bringen zu können. Im Wallis haben damals 24 Mitarbeitende ihre Stelle verloren. Nun hat es auch Altstätten getroffen. Die Arbeitnehmer erhalten ihren Lohn noch bis Ende August.

