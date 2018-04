35-Jährige stirbt bei Kollision

Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit auf der L325 zwischen Leupolz und Herfatz. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer kam mit seinem 40-Tonnen-schweren Lkw aus bislang unbekannten Gründen auf das rechte Bankett. Beim Zurücklenken geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der entgegenkommenden 35-jährigen Autolenkerin. Diese wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die bei dem Unfall erlittenen Verletzungen waren jedoch so schwer, dass die Autofahrerin noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Lenker, dessen Fahrzeug nach der Kollision umkippte, wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Pkw wurde von den umherfliegenden Fahrzeugteilen in Mitleidenschaft gezogen.

(red./Polizeipräsidium Konstanz)