35-jähriger Mann bei Schiesserei in Niederurnen GL verletzt

In Niederurnen, einem Ortsteil der Gemeinde Glarus-Nord, ist am Freitagabend ein Mann angeschossen worden. © Swisstopo

Bei einer Schiesserei bei einem Fachmarkt in Niederurnen GL ist am Freitagabend ein 35-jähriger Mann am Bein verletzt worden. Der Kosovare wurde mit der Ambulanz ins Kantonsspital Glarus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.