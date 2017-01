35 Unfälle nach starkem Schneefall

Bei den meisten Unglücken auf St.Gallens Strassen verloren die Fahrer die Kontrolle über ihr Auto, rutschten von der Fahrbahn und verursachten dabei einen Unfall, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Allein auf einer steilen Strasse in der Gemeinde Rorschacherberg waren zwölf Autos in einen Unfall verwickelt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich auf der schneebedeckten Strasse eine Kolonne gebildet. Ein Autofahrer versuchte, diese zu überholen. Durch das Ausweichmanöver des entgegenkommende Fahrzeugs kam es dann zur Karambolage. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Fahrer aus Auto befreit

Bei Gossau in Richtung Arnegg ist am Sonntag ein 27-jähriger Pkw-Fahrer auf schneebedeckter Strasse ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Beim Schlittern ist er mit einem korrekt fahrenden, entgegenkommenden Auto zusammen gestossen. Das Fahrzeug des 27-Jährigen ist einen Abhang hinunter gerutscht und der Fahrer ist schwer verletzt darin stecken geblieben.

Wie die Kapo St.Gallen berichtete, musste die Feuerwehr angefordert werden, um das Auto aufschneiden und den Mann befreien zu können. Der 27-Jährige wurde anschliessend mit der Rega ins Spital gebracht.

Das andere Auto war mit sechs Personen – zwei Männer und vier Kinder – besetzt. Alle jene wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Kapo erinnert daran, dass momentan die Geschwindigkeit auf jeden Fall angepasst werden muss. Jederzeit sei örtlich Vereisung möglich.

(SDA/red.)