Seinem wegrollenden Auto (in der Mitte) rannte ein 36-jähriger Mann nach. Beim Stoppversuch verletzte er sich, das Auto kollidierte in der Folge mit einem parkierten Fahrzeug. © Kantonspolizei St. Gallen

Ein 36-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Rebstein SG beim Versuch verletzt worden, sein wegrollendes Auto aufzuhalten. Er geriet mit dem rechten Bein in den hinteren linken Radkasten und musste notärztlich versorgt werden.