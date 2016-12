Anis Amri wollte in die Schweiz reisen

Der getötete Terrorverdächtige von Berlin, Anis Amri, wollte im Juli offenbar in die Schweiz einreisen. Laut dem Südkurier wurde er bei einer Kontrolle im deutschen Friedrichshafen festgenommen, als er mit einem Bus nach Zürich fahren wollte. Er hatte gefälschte Papiere dabei.

Zwei Wochen Aufenthalt in der Schweiz

Wie die «SonntagsZeitung» unter Berufung auf die Familie Amris in Tunesien schreibt, weilte der Tunesier bereits im Mai 2015 für ein bis zwei Wochen in der Schweiz, bevor er weiter nach Freiburg reiste. Er habe damals nur selten Nachrichten geschickt. Bei einem Telefonat habe er seiner Schwester aber mitgeteilt, dass er nicht länger in der Schweiz bleiben könne. Er habe keine Arbeit gefunden und Angst vor den Polizeikontrollen gehabt.

Ein weiterer Einreiseversuch im Juli 2016

Im Juli 2016 wollte der Tunesier laut der SonntagsZeitung dann nochmals in die Schweiz einreisen, mit dem Bus aus Deutschland nach Zürich. Dabei hatte er zwei gefälschte Pässe. Diese waren dann auch der Grund dafür, dass seine Einreise scheiterte. Anis Amri wurde wegen der gefälschten Papiere bei einer Kontrolle in Friedrichshafen festgenommen. Danach sollte der Tunesier in seine Heimat abgeschoben werden, Tunesien weigerte sich aber, Anis Amri Papiere auszustellen. Das Ziel der Reise und der Grund für einen Aufenthalt in der Schweiz bleibt weiter unbekannt, da die Polizei Anis Amri damals nicht danach gefragt hat.

Machtlosigkeit der Behörden

Der Fall Amri zeigt laut der SonntagsZeitung unter anderem auch die Machtlosigkeit der europäischen Behörden. Die Kantonspolizei Zürich hat den Flüchtling nicht erfasst, seine Aufenthalte und Reisen in der Schweiz sind unbekannt und schwer zu ermitteln. Beim fedpol seien aber «intensive Abklärungen im Gange», schreibt die SonntagsZeitung.