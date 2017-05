39-jähriger Don mit Ironman-«Bestzeit»

Der bereits 39-jährige Engländer, vor elf Jahren in Lausanne noch Weltmeister über die olympische Distanz, realisierte in Brasilien in 7:40:23 Stunden die beste Zeit eines Wettkampfes unter dem Ironman-Label.

Schneller als Don über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen war bislang einzig der 35-jährige Deutsche Jan Frodeno. Der zweifache Ironman-Weltmeister und Olympiasieger von 2008 bewältigte im letzten Juli auf dem schnellen Kurs der «Challenge Roth» diese Distanz gar in 7:35:39 Stunden.

Don gewann in Florianopolis mit über 25 Minuten Vorsprung auf den Südafrikaner Kyle Buckingham wobei er vorab im Radfahren in 4:06:56 Stunden die Konkurrenz deklassierte. Der Zürcher Philipp Koutny erreichte den beachtlichen 10. Rang.

(SDA)