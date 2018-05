3mal1 – Ganz Paris träumt von der Liebe

In den vergangenen Jahren sangen und spielten sie viele eigene Songs ein, mit denen sie sich in den div. Radioprogrammen, auf den Live-Bühnen und auch in div. Fernsehsendungen (ARD «Immer wieder sonntags», SWR «Sonntagstour» etc.) einen guten Namen machen konnten.

Mit «Ganz Paris träumt von der Liebe» wagen sich die sympathischen Künstlerinnen an einen grossen Schlagerklassiker heran, den die grosse Caterina Valente einst zum riesen Hit machte. Die Drei interpretieren den Song in höchster Perfektion und mit brillanter Mehrstimmigkeit. «Ganz Paris träumt von der Liebe» ist auch fester Bestandteil ihres Bühnenprogramms, mit dem sie ihr Publikum in die Zeit der grossen Musikklassiker entführen. Natürlich sind die drei Künstlerinnen aber auch nach wie vor mit ihren eigenen Schlagern unterwegs. (wörle-musicland)