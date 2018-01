4. Etappe in Oberstdorf abgesagt

Muss sich mit seinem nächsten Einsatz gedulden: Tour-de-Ski-Leader Dario Cologna © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Die 4. Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf, ein Sprint in der klassischen Technik, wird nach dem Prolog der Frauen abgesagt.Heftige Windböen liessen Bandenteile und Werbebanner über die Wettkampfstrecke fliegen, so dass die Sicherheit der Athleten nicht mehr gewährleistet war.