4. Tor im 4. Spiel für Hischier

Nico Hischier erzielt auch in seinem vierten Spiel in der Vorbereitungsphase für die neue NHL-Saison ein Tor © KEYSTONE/FR67404 AP/NICK WASS

Nico Hischier weiss auf NHL-Eis weiter zu überzeugen. Der Schweizer Nummer-1-Draft trifft in der Preseason in seinem vierten Spiel bereits zum vierten Mal für die New Jersey Devils.