40 Prozent stimmen per E-Voting ab

E-Voting stösst auf Interesse bei den St.Gallerinnen und St.Gallern. © Tagblatt

Elektronisch abstimmen, das ist in vier St.Galler Gemeinden erstmals möglich für die Abstimmung vom 24. September. Das E-Voting hat offenbar Interesse geweckt: 40 Prozent der bisher abgegebenen Stimmen in den betreffenden Gemeinden wurden per E-Voting eingereicht. Bei den Auslandschweizern sind es sogar 60 Prozent.