400. Tor von David Villa

Später liess er Treffer 400 auch gleich noch die Nummer 401 folgen. Der 36-jährige Spanier ist nach Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Luis Suarez erst der fünfte noch aktive Profi, der in Klub und Länderspielen die 400er-Marke übertroffen hat.

Mit 59 Toren ist der ehemalige Valencia- und Barcelona-Stürmer Villa Rekordtorschütze in der spanischen Nationalmannschaft. Im vergangenen September gab er nach seinem Rücktritt 2014 ein Comeback in der «Furia Roja». In der Major League Soccer hat Villa seit seinem Wechsel zum neu gegründeten New York City FC vor drei Jahren nun 68 Treffer erzielt.

(SDA)