«Da kommt noch jeder Wiler»

«Seit 40 Jahren bin ich bei der Fasnachtsgesellschaft Wil und ich mag diesen Anlass, weil die Stimmung immer passt. Einmal im Jahr sehe ich Bekannte, die ich sonst fast nie treffe. Es ist ein Fixpunkt geworden», sagt Thomas Vetter aus Wil. Die Fasnachtsgesellschaft organisert die Fasnacht schon rund 66 Jahren. Die «Tüüfel» haben aber eine noch längere Tradition. Schon 1595 hätten diese die Strassen unsicher gemacht, so heisst es.

«Ein schöner, bunter Kontrast»

«Die Fasnacht ist dafür da, den Winter zu vertreiben, die Teufel erschrecken dafür die Leute», sagt Urs Heuberger, der selbst als Teufel unterwegs ist. Die Masken machen alle selbst. 200 Teufel sind in diesem Jahr mit dabei und immer wieder kreischt es aus den Gassen, wenn es einem von ihnen wieder gelungen ist, jemanden zu erschrecken. «Die Stimmung ist unschlagbar. An diesen Anlass kommt noch jeder Wiler. Zum Glück ist die Fasnacht hier so stark verankert und kriegt von allen Seiten Unterstützung», sagt Oliver Baumgartner, ebenfalls Mitglied der Fasnachtsgesellschaft. An einigen Orten in Wil ist in dieser Nacht der Teufel los, früh nach Hause muss niemand.

Wil wurde zum Hexenkessel

Es gibt den Hexenkessel und im Wiler Fasnachtszelt am Rudenzburgplatz kann man noch lange weiterfeiern. Und das tun sie auch, die Wiler. Losgelöst, ausgelassen und originell kostümiert. «Wir kommen jedes Jahr und ziehen von Beiz zu Beiz. Ein paar Schnäpse, Leute treffen und Guggenmusik hören – ein schöner, bunter Kontrast», sagen Dani, das Bienlein und Gertrud die Blaue.

(Stefanie Rohner)