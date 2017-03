44-Jährige prallt in Leitplanke bei Frauenfeld

Die 44-jährige Autofahrerin war um 8.45 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Zürich unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie vor der Ausfahrt Frauenfeld Ost die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Das Auto geriet nach links, prallte in die Mittelleitplanke und kam nach rund 60 Metern auf der Überholspur zum Stillstand.

Beim Selbstunfall wurde die Lenkerin leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von zirka 25’000 Franken. Zur Fahrbahnreinigung und Instandstellung der Mittelleitplanke wurde der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten. Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung musste der Verkehr einspurig geführt werden. Dadurch bildete sich ein Rückstau, welcher sich nach einer Stunde wieder auflöste.

