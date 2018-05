© flossrennen.ch

Das traditionelle Mammut Flossrennen auf der Sitter und Thur ist ein grosses Wasserspektakel. Skurril, abenteuerlich und nicht ganz ungefährlich ist diese verrückte Flossfahrt mit den selbstkreierten Gefährten. Das Rennen startet am Sonntag, 13. Mai um 10 Uhr in der Degenau. Ab 13 Uhr fahren die Flosse in Kradolf durch das Ziel.