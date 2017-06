Locarno: Mann bedroht Polizisten mit Waffe

Die Tessiner Polizei hatte es am Wochenende mit einem Mann zu tun, der zwei Angestellte mit einer geladenen Waffe bedrohte. (Symbolbild) © KEYSTONE/KARL MATHIS

Ein 46-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag in einer Locarneser Wohnung zwei Polizisten mit einer geladenen Pistole bedroht. Nachdem sich der Kriminelle ergeben hatte, wurden in seiner Wohnung eine weitere Waffe und Munition gefunden. Die Polizei nahm ihn fest.