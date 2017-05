46’500 Besucher an der Rhema

Die Rhema 2018 - für viele ein unvergessliches Volksfest. © FM1Today/Yannick Gysin

Die diesjährige Ausgabe der Rheintalmesse (Rhema) in Altstätten hat 46’500 Besucherinnen und Besucher angelockt. Dies teilten die Veranstalter am Sonntagabend in einer Bilanz mit.