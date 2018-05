49 Bewohner nach Brand im Spital

Der Hochhaus-Brand in Brügg bei Biel hielt am Montagmorgen Dutzende Feuerwehrleute in Atem. © zvg / Kantonspolizei Bern

49 Bewohner eines Hochhauses in Brügg bei Biel BE sind am Montagmorgen nach einem Brand ins Spital gebracht worden. Laut Kantonspolizei Bern wird abgeklärt, ob sie eine Rauchgasvergiftung erlitten haben.