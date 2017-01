49-jährige Prostituierte in Freiburg getötet

Die Freiburger Polizei wurde am Samstagabend über das Tötungsdelikt informiert. (Symbolbild) © KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

In einer Wohnung in Freiburg ist am Samstagabend eine 49-jährige Prostituierte tot aufgefunden worden. Ihr war mehrmals mit einem Messer in die Brust gestochen worden. Die Polizei hat den mutmasslichen Täter verhaftet.