Italien hat sich auf eine Regierung geeinigt

Alle Bedingungen für eine M5S-Lega-Regierung seien gegeben, teilten M5S-Chef Luigi di Maio und Lega-Chef Matteo Salvini in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Diese wurde von der 5-Sterne-Bewegung verbreitet.

Die Gespräche zwischen den europakritischen Parteien waren am Donnerstag wieder aufgenommen worden, nachdem die Regierungsbildung am Sonntag geplatzt war. Den Berichten zufolge haben sich die Parteichefs Di Maio und Salvini auf einen neuen Kandidaten für das Finanz- und Wirtschaftsministerium geeinigt.

Ein Kabinett mit dem vormalige Kandidaten für dieses Ministerium, dem Euro- und Deutschland-Kritiker Paolo Savona, war von Staatspräsident Sergio Mattarella am Sonntagabend abgelehnt worden.

Möglicherweise könnten die zwei Parteien nun den Wirtschaftsprofessor Giovanni Tria vorschlagen, der an der Universität Tor Vergata in Rom lehrt, spekulierten Medien in Italien. Savona könnte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge nun eine Zuständigkeit für Europäische Angelegenheiten bekommen.

