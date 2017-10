Ein Experte des Stuttgarter Kampfmittelbeseitigungsdienstes neben der 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe. © Keystone/DPA dpa/ANDREAS ROSAR

Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung haben in der Nacht zum Mittwoch in Stuttgart eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Hunderte Menschen mussten nach dem Fund der Bombe bei Bauarbeiten am Dienstagabend ihre Wohnungen verlassen.